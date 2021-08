Polizei : MV-Polizei trauert um bekannten Ex-Präsidenten Abramowski

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern trauert um einen ihrer bekanntesten Vertreter, den ehemaligen Polizeipräsidenten Knut Abramowski.

Schwerin | Wie eine Sprecherin des Schweriner Innenministeriums am Freitag nach Rücksprache mit seiner Familie erklärte, starb Abramowski, der vor allem durch den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm bekannt wurde, am Montag. Er wurde 68 Jahre alt. Abramowski war seit 2015 im Ruhestand und lebte zuletzt bei Lübeck in Schleswig-Holstein. Der Ex-Polizeipräsident stam...

