Energie : MV-Umweltminister gegen Rückkehr zu Atomkraftnutzung

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) ist gegen eine Rückkehr zur Atomkraftnutzung in Deutschland.

Schwerin | Er gehe davon aus, dass mit der Abschaltung der letzten sechs noch aktiven Kernkraftwerke bis Ende 2022 dieses Zeitalter in der Bundesrepublik abgeschlossen sein werde, sagte Backhaus während einer Online-Informationsveranstaltung zur Atommüll-Endlagersuche am Mittwoch. Backhaus, dessen Ministerium auch für den Strahlenschutz in MV zuständig ist, erin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.