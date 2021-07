Kriminalität : MV-Zoll prüft 39 Verdachtsfälle auf Schwarzarbeit

Der Zoll prüft in Mecklenburg-Vorpommern derzeit 39 Verdachtsfälle auf Schwarzarbeit im Transport- und Logistikgewerbe.

Stralsund | Dabei geht es unter anderem darum, ob Fahrerinnen und Fahrer als Scheinselbstständige tätig sind, wie ein Sprecher des Hauptzollamtes in Stralsund am Mittwoch erläuterte. Dies sei in der Vergangenheit häufiger durch die zum Zoll gehörende „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ aufgedeckt worden. Auf diesem Wege versuchten Firmen sowohl Beiträge zur Sozialver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.