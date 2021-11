Gesundheit : MV verschärft Beschränkungen deutlich: „Lage ist sehr ernst“

Mecklenburg-Vorpommern verschärft die Corona-Maßnahmen deutlich.

Schwerin | Das Kabinett in Schwerin beschloss am Dienstag die Umsetzung der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom vergangenen Donnerstag. „Die Lage ist sehr ernst“, sagte Vize-Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke). Die Maßnahmen im Einzelnen: Befindet sich ein Landkreis, eine kreisfreie Stadt oder das ganze Land in der Warnstufe Orange auf de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.