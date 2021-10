Kriminalität : Mann löst mit Schreckschusswaffe Polizeieinsatz aus

Mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole eines 42 Jahre alten Mannes in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben am Montagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Neukloster | Der Mann sei sehr betrunken gewesen und habe zunächst vor dem Rathaus in die Luft geschossen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Eine Zeugin alarmierte daraufhin die Beamten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der 42-Jährige in ein benachbartes Wohnhaus gegangen, aus dem erneut Schüsse zu hören waren. Als er das Haus kurz darauf verließ, w...

