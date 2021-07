Unfälle : Mann verursacht mit 2,35 Promille Unfälle: Schwer verletzt

Mit 2,35 Promille am Steuer hat ein Autofahrer im Kreis Mecklenburgische Seenplatte zwei Unfälle hintereinander verursacht und schwere Verletzungen erlitten.

Siedenbrünzow | Zunächst habe der 69 Jahre alte Fahrer am Donnerstagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei mitteilte. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und kam auf einem Acker zum Stehen. Anschließend sei er vom Unfallort geflüchtet und kurz darauf erneut von der Straße abgekommen, gegen einen Blitzer gefahren und in einer Hec...

