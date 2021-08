Bildung : Martin: Schulstart gut gelungen, Land stellte Lehrer ein

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hat sich zufrieden mit dem Start in das neue Schuljahr gezeigt.

Schwerin | Die Aufnahme des Schulbetriebs nach den sechswöchigen Sommerferien sei geordnet abgelaufen, der Unterricht könne auch dank der Einstellung von 657 neuen Lehrkräften planmäßig erteilt werden. „Wir haben in diesem Jahr zum ersten Schultag so viele Lehrkräfte neu einstellen können wie noch nie in Mecklenburg-Vorpommern“, betonte Martin. Damit machten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.