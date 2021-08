Film : Mecklenburg-Vorpommern: Landesmittel zur Filmförderung

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gibt erneut Geld für Romanverfilmungen, Episodenfilme und Filmporträts, die im Nordosten entstehen sollen.

Schwerin | Wie die MV Filmförderung am Donnerstag in Schwerin mitteilte, werden insgesamt 740.000 Euro für 21 Film- und Serienproduktionen sowie Projektideen bereitgestellt. Bereits im Mai waren Fördermittel in Höhe von 626.000 Euro für zehn Produktionen bewilligt worden. Die Vergabekommission habe nun auf ihrer jüngsten Sitzung Zuschläge unter anderem für da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.