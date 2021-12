Gesundheit : Mediziner Reisinger: Corona-Lage wird sich weiter zuspitzen

Die Corona-Lage wird sich nach Einschätzung des Rostocker Epidemiologen Emil Reisinger in den kommenden Wochen weiter zuspitzen.

Rostock | Dies hänge mit der um sich greifenden Corona-Variante Omikron und den anstehenden Weihnachtsfeiertagen zusammen, sagte Reisinger am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Nach Untersuchungen in der Uniklinik ging er davon aus, dass sich alleine im Raum Rostock aktuell 20 bis 25 Menschen mit dieser Variante angesteckt haben. In der vergangenen Woche...

