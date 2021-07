Gesundheit : Mehr als 2,6 Millionen Corona-Schnelltests in MV

Ein Corona-Test gehört für viele Menschen zum Alltag in der Corona-Pandemie. Im Nordosten wurden bereits mehrere Millionen genommen.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern sind in der Corona-Pandemie mehr als 2,6 Millionen Antigen-Schnelltests gemeldet worden. Davon waren 0,12 Prozent oder rund 3200 positiv, wie das Gesundheitsministerium in Schwerin auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Datengrundlage ist laut Ministerium von Ende 2020 bis Anfang Juli. Rund 2500 Einrichtungen würden die Ergebnisse be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.