Strafvollzug : Mehr als 40 Gefangene in MV hoffen auf Weihnachtsbegnadigung

Mecklenburg-Vorpommerns Justiz zeigt sich vor Weihnachten gnädig. Der Nordosten gehört zu den Bundesländern, die eine Weihnachtsamnestie gewähren. Von den knapp 1100 Gefangene haben mehr als 40 einen Antrag gestellt. Die Bedingungen sind streng.

Schwerin | Mehr als 40 Gefangene in Mecklenburg-Vorpommern hoffen in diesem Jahr auf die Weihnachtsamnestie und damit eine Verkürzung ihrer Haftstrafe. Bislang seien 43 Anträge eingegangen, teilte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In 15 Fällen sei bisher zugestimmt worden. „Es stehen aber noch einige Entscheidu...

