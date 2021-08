Gesundheit : Mehr als zehn Millionen Euro aus Sozialfonds genutzt

Mit einem Fonds sollen soziale Einrichtungen in der Corona-Krise unterstützt werden. Mehrere Millionen Euro wurden bislang dafür zur Verfügung gestellt.

Schwerin | Für den in der Corona-Krise eingerichteten Sozialfonds in Mecklenburg-Vorpommern sind bislang Anträge in Höhe von rund elf Millionen Euro bewilligt worden. Insgesamt wurden 3220 Anträge mit einem Volumen von rund 13,5 Millionen Euro gestellt, wie das Sozialministerium in Schwerin auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Landesregierung hatte den 20 Millionen...

