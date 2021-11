Kriminalität : Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt: Wohnhaus beschädigt

Im Zusammenhang mit einer nächtlichen Brandserie bei Mülltonnen ermittelt die Polizei in Bad Doberan (Landkreis Rostock) wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Bad Doberan | Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurde gegen Mitternacht zunächst ein Mülltonnenunterstand an einem Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auch auf den Hausgiebel über, konnten aber von der Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Später brannten in der Umgebung in der Innenstadt weitere Mülltonnen - vermutlich durch Brandstiftun...

