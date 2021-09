Geschichte : Michael Köllner neuer Leiter von Stasi-Unterlagen-Amt

Die kleinste Stasi-Unterlagenbehörde Mecklenburg-Vorpommerns - die Einrichtung in Neubrandenburg - hat einen neuen Leiter.

Neubrandenburg | Der Diplom-Politologe Michael Köllner führt die Einrichtung künftig, wie ein Sprecher des Bundesarchivs am Dienstag in Berlin mitteilte. Der 52-jährige Köllner arbeitete seit 2013 in der Abteilung Auskunft der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen in Berlin. Sie war im Juli vom Bundesarchiv übernommen worden. Die Stelle in Neubrandenburg ist auch für...

