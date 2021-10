Kriminalität : Mieter soll Feuer in Mehrfamilienhaus gelegt haben

Ein Feuer schreckt die Bewohner eines mehrstöckigen Hauses in Stralsund auf. Es soll von einem Mieter gelegt worden sein. Der Mann ist auf der Flucht.

Stralsund | Die Polizei in Stralsund fahndet nach einem Mann, der Feuer in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelegt haben und geflüchtet sein soll. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wird dem 43 Jahre alten Stralsunder schwere Brandstiftung vorgeworfen. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer am Donnerstagabend auf dem Balkon der Wohnung des Mie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.