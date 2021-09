Brände : Minibagger und Anhänger verbrannt

Nach einem rätselhaften Brand eines Baufahrzeugs in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Hagenow | Bei dem Feuer waren am Wochenende ein Minibagger und der Anhänger, auf dem das Gefährt geparkt war, abgebrannt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Schaden wird auf rund 65 000 Euro geschätzt. Der Besitzer hatte die Reste des Gespanns am Montag verkohlt gefunden und Anzeige erstattet. Unklar sei noch, wann es brannte: Weder bei der Polizei no...

