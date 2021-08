Agrar : Minister will Länder-Sondertreffen zu Schweinepest

Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) plant wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) eine Sonderkonferenz aller Agrarminister.

Schwerin | „Die Situation bei dieser Seuche ist in Europa nicht unter Kontrolle“, sagte Backhaus am Montag bei einem Treffen mit Suchhundeführern für ASP-erkrankte Wildschweine in Jabel (Mecklenburgische Seenplatte). Dazu komme, dass Schwarzwild zurzeit wegen der Ernte deutlich stärker unterwegs sei. Nach Zahlen des Friedrich-Löffler-Instituts wurden im erste...

