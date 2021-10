Gesundheit : Ministerin wirbt für Grippeschutzimpfung

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat am Donnerstag für die Grippeschutzimpfung geworben.

Schwerin | „Die Grippeschutzimpfung ist in Zeiten der Corona-Pandemie besonders wichtig“, sagte sie. Es müsse verhindert werden, dass der Höhepunkt der Grippe-Infektionen mit dem prognostizierten weiteren Anstieg an Corona-Infektionen zusammenfalle. Vor allem Risikogruppen - also Ältere, chronisch Kranke und auch Schwangere - sollten die Schutzimpfung in Anspruc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.