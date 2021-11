Kriminalität : Mutmaßlicher Brandstifter in Stralsund gefasst

Ein seit mehreren Wochen in Stralsund gesuchter mutmaßlicher Brandstifter ist gefasst worden.

Stralsund | Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, konnte der 43-jährige Stralsunder nach Hinweisen inzwischen festgenommen werden. Das zuständige Amtsgericht habe Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen den Mann erlassen. Der Stralsunder soll am 7. Oktober Feuer in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Knieper West...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.