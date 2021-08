Unfälle : Mutter und Kind bei Frontalkollision schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einem Landweg sind im Landkreis Ludwigslust-Parchim eine 41-jährige Autofahrerin und ihr 10 Jahre alter Sohn schwer verletzt worden.

Tramm | Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war ihr Auto am Donnerstag bei Tramm auf einer Abkürzung durch das Feuchtgebiet der Lewitz mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. Die Unfallursache sei zunächst unklar. Der Fahrer des Transporters sei unverletzt geblieben. Die Frau und ihr Zehnjähriger kamen in eine Klinik. Die Bergung de...

