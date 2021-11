Kommunen : Nach Cyberangriff: Erste Rechner wieder in Betrieb genommen

Nach dem Cyberangriff im Oktober auf den kommunalen IT-Dienstleister von Schwerin und des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist die Krisenbewältigung laut Verwaltung an vielen Stellen vorangekommen.

Schwerin | Erste Rechner in der Landeshauptstadt hätten wieder in Betrieb genommen werden können, teilte sie am Donnerstag mit. Allerdings gebe es für andere Standorte insbesondere im Landkreis noch keine Freigabe für eine Netz- und Rechenzentrumsanbindung. Wie der Sprecher des Kreises Ludwigslust-Parchim, Andreas Bonin, sagte, gehört dazu die Kfz-Zulassung a...

