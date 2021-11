Kriminalität : Nach Fußfessel-Verstoß: Flüchtiger wieder in U-Haft

Ein Sexualstraftäter, der im August in Stralsund seine elektronische Fußfessel abgestreift und so eine Großfahndung ausgelöst hatte, ist wieder in Haft.

Stralsund | Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte, wurde im Nachhinein bekannt, dass der 57-Jährige ohne die Fußfessel wieder straffällig geworden war. So soll er einen Diebstahl begangen haben. In der Folge erließ ein Amtsgericht den Haftbefehl gegen den Mann. Ihm wird Diebstahl, Sachbeschädigung und Verstoß gegen die Führungsaufsicht vorgewo...

