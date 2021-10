Gesundheit : Nach Verunreinigung Corona-Tests an Schulen ausgetauscht

An den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns wird der Corona-Selbsttests „Anhui Deepblue Medical Technology“ nicht mehr eingesetzt.

Schwerin | An den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns wird der Corona-Selbsttests „Anhui Deepblue Medical Technology“ nicht mehr eingesetzt. Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums am Freitag in Schwerin mitteilte, werden die noch vorhandenen 900.000 Tests dieser Marke durch Produkte anderer Hersteller ausgetauscht, nachdem bei einer Testlösung eine Verunreinigung...

