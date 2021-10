Landtag : Neu gewählter Landtag kommt zur Sitzung in Schwerin zusammen

Die parlamentarische Sommerpause des Landtags in Schwerin reichte dieses Jahr bis weit in den Herbst. Grund war die Neuwahl des Landtags Ende September. Nun tritt das neue Parlament erstmals zusammen. Und es ist vieles neu.

Schwerin | Gut vier Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kommen die Abgeordneten am Dienstag zum ersten Mal in Schwerin zusammen. Bei der konstituierenden Sitzung gibt sich der Landtag eine Geschäftsordnung und wählt das Präsidium neu. Wahlsiegerin SPD hat die bisherige Landtagspräsidentin Birgit Hesse für eine weitere Amtszeit nominiert. Di...

