Gesundheit : Neuinfektionen weiter deutlich über Vorwochenniveau

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen liegt in Mecklenburg-Vorpommern weiter deutlich über Vorwochenniveau.

Rostock | Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 195 neue Fälle nach 158 am Donnerstag vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, welche die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche angibt, liegt nunmehr bei 69,2. Vor einer Woche betrug dieser Wert 55,5. Ähnlich sieht es bei der Zahl der Co...

