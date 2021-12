Musik : New York Philharmonic Orchestra im Mai zu Gast auf Usedom

Das New York Philharmonic Orchestra ist zwischen dem 20.

Peenemünde | und 22. Mai 2022 unter dem Motto „Frieden, Vielfalt und Freiheit“ zu Gast im Historisch-Technischen Museum Peenemünde. „Der kulturelle Austausch ist ein wichtiger Grundstein der transatlantischen Beziehungen“, sagte Darion Keith Akins, Generalkonsul der USA in Hamburg, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Schwerin. Das dreitägige Gastspiel ist ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.