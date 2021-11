Notfälle : Notruf in Mecklenburg-Vorpommern wieder erreichbar

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Notruf 112 nach einem Ausfall am Donnerstagmorgen wieder erreichbar.

Schwerin | Das teilte die Rettungsleitstelle gegen 6.00 Uhr am Donnerstagmorgen mit. In den frühen Morgenstunden waren die Leitungen in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim sowie der Stadt Schwerin ausgefallen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. ...

