Notfälle : Obduktion nach Badeunfall mit totem Kind

Ein Zwölfjähriger kommt beim Baden in Schwerin ums Leben. Der Junge wird erst zwei Tage später gefunden. Die Staatsanwaltschaft will die genaue Todesursache nun per Obduktion klären lassen.

Schwerin | Nach dem Tod eines Jungen im Lankower See in Schwerin hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams angeordnet. „Wir wollen damit die genaue Todesursache klären lassen“, sagte ein Sprecher der Strafverfolgungsbehörde am Mittwoch. Mit einem Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung werde am Freitag gerechnet. Die Obduktion gehört zu einem...

