Notfälle : Obduktion soll Tod von 20-Jährigem in Greifswald aufklären

Die genaue Ursache für den Tod eines 20-jährigen Mannes in Greifswald ist weiter unklar.

Greifswald | Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund am Dienstag sagte, wurde jetzt die Obduktion des Leichnams angeordnet, der am Sonntag gefunden worden war. Wann die Rechtsmediziner ein Ergebnis mitteilen, sei aber unklar. Eine Spaziergängerin hatte den Toten am Sonntag an einem Feldweg in Greifswald gefunden. Nach ersten Ermittlungen handelt es si...

