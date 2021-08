Kriminalität : Passant vertreibt Juwelier-Einbrecher in Neubrandenburg

In Neubrandenburg hat ein zufällig vorbeikommender Passant Einbrecher an einem Juweliergeschäft gestört und vertrieben.

Neubrandenburg | Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, hatten zwei Täter nach Mitternacht am Sonntagmorgen gerade Betonplatten gegen die Scheiben des Schmuck-Geschäftes in der Oststadt geworfen. Das Sicherheitsglas sei zwar gesplittert, habe jedoch standgehalten. Die Täter flüchteten. Auch eine Zeugin habe das Treiben beobachtet und die Täter beschrieben. Nun su...

