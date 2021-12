Fußball : Pieckenhagen über Jatta: Haben in Rostock andere Probleme

Hansa Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen will sich keine Gedanken zum Fall Bakery Jatta machen.

Hamburg | „Wir haben in Rostock andere Probleme und Sorgen“, sagte der 50-Jährige in einem Podcast des „Hamburger Abendblatts“. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gastieren die Mecklenburger im Volksparkstadion beim Nordduell gegen den Hamburger SV. Zu einem möglichen Protest der Rostocker bei einem Einsatz des Offensivspielers wollte sich Pieckenhagen nicht äußern....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.