Gesundheit : „Plan:et C“-Festival auf Fusion-Gelände gestartet

Das „Plan:et C“-Festival der Fusion-Macher hat am Freitag in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) seine Tore für Gäste geöffnet.

Lärz | Das „Plan:et C“-Festival der Fusion-Macher hat am Freitag in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) seine Tore für Gäste geöffnet. Mittags stauten sich nur vereinzelte Autos vor dem Einlass, an dem Besucher auf das Coronavirus getestet werden. Gäste dürfen nur mit einem negativen PCR-Test auf das Festivalgelände. Bis zu 10.000 Besucher werden erwartet....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.