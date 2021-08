Fußball : Pokal: FC Augsburg mit Olympia-Teilnehmern gegen Greifswald

Mit den Olympia-Rückkehrern Felix Uduokhai und Marco Richter reist der FC Augsburg zum DFB-Pokalspiel beim Oberligisten Greifswalder FC.

Augsburg | Das kündigte Trainer Markus Weinzierl zwei Tage vor der Erstrundenpartie am Samstag (15.30 Uhr) an. Angesichts einiger Personalprobleme des Fußball-Bundesligisten im Abwehrzentrum dürfte zumindest Uduokhai auch in der Startelf stehen. Der von Weinzierl vor dem Saisonstart im Kapitänsamt bestätigte Niederländer Jeffrey Gouweleeuw soll nur neben Uduo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.