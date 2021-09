Wahlen : Politikwissenschaftler Muno nach TV-Duell: Keine Trendwende

Nach Einschätzung des Rostocker Politikwissenschaftlers Wolfgang Muno hat sich CDU-Spitzenkandidat Michael Sack im TV-Duell mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wacker geschlagen.

Schwerin | Eine Trendwende habe er so kurz vor der Landtagswahl am 26. September aber wohl nicht einleiten können. „Er hat durch sein Auftreten als bodenständiger und authentischer Politiker zwar ein paar Punkte gemacht, inhaltlich aber keine besonderen Akzente setzen können“, sagte Muno am Mittwoch der dpa in Schwerin. Am Dienstagabend hatten sich die Spitze...

