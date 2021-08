Kriminalität : Polizei ermittelt nach Gülle-Flutung in Lieblingshof

Die Polizei im Landkreis Rostock ermittelt nach einem besonders unappetitlichen Gülle-Vorfall in Lieblingshof bei Dummerstorf wegen des Verdachts der Gewässer- und Bodenverunreinigung.

Lieblingshof | Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag in Güstrow sagte, sei Strafanzeige in dem Fall erstattet worden. Nach Angaben des Landkreises waren vor mehreren Tagen etwa zwei bis drei Millionen Liter Gülle aus einem großen Auffangbehälter eines Agrarbetriebes in die Landschaft geflossen. Den Untersuchungen zufolge sollen Unbekannte einen Abfluss geöff...

