Kriminalität : Polizei fasst Raddiebe auf Insel Usedom auf frischer Tat

Auf der Insel Usedom hat die Polizei Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt und festgenommen.

Anklam | Wie Sprecher von Bundes- und Landespolizei am Freitag erläuterten, wurden zwei Tatverdächtige in Ahlbeck kurz vor der Grenze zu Polen gestellt. Ein 31-jähriger Mann schob kurz nach Mitternacht zwei hochwertige Räder von der Seebrücke am Strand Richtung Süden, was auffiel. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden Bundesbeamte einen Rucksack mit Bolz...

