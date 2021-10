Kriminalität : Polizei fasst per Haftbefehl gesuchten Dieb in Grenzregion

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle an der Grenze bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) einen per Haftbefehl gesuchten Einbrecher gefasst.

Penkun | Der 31-Jährige war am Dienstag als Beifahrer in einem polnischen Transporter nach Berlin unterwegs und wird wegen eines Einbruchs mit Waffendiebstahl in Polen gesucht, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte. Da gegen den Mann aus der Region Swinemünde (Świnoujście) ein Auslieferungsersuchen besteht, wurde er in ein Gefängnis gebracht....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.