Kriminalität : Polizei in Westmecklenburg sucht nach zwei Luxuswagen

Die Polizei in Westmecklenburg muss sich nun mit dem Diebstahl von zwei Luxusfahrzeugen im Gesamtwert von rund 375.000 Euro befassen.

Schwerin | Wie eine Sprecherin der Schweriner Polizei am Mittwoch sagte, ist ein am Wochenende gestohlener, 135.000 Euro teurer Luxus-Geländewagen, der aus einem Autohaus in der Landeshauptstadt gestohlen wurde, immer noch verschwunden. Das Fahrzeug war im Stadtteil Lankow entwendet worden. In dem Zusammenhang erklärte ein Sprecher der Polizei in Ludwigslust,...

