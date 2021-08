Kriminalität : Polizei sucht Zeugen für schwere Brandstiftung in Schwerin

Im Zusammenhang mit einer schweren Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus sucht die Polizei in Schwerin nach Zeugen.

Schwerin | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, hat ein Brandgutachter herausgefunden, dass das Feuer am 15. August vermutlich im oberen Teil des dreigeschossigen Hauses vorsätzlich gelegt wurde. Nun seien die Ermittler auf Hinweise auf ungewöhnliche Bewegungen im Umfeld des Hauses angewiesen. Bei dem Brand waren vier Menschen verletzt und in eine Klini...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.