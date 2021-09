Kriminalität : Polizei sucht weiterhin nach Geldautomaten-Sprenger

Vier Tage nach der Sprengung eines Geldautomaten in Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald) sind die Täter weiter auf der Flucht.

Ferdinandshof | Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, blieb die Fahndung nach den drei Verdächtigen bisher ohne Erfolg. Gesucht werde weiterhin nach einem dunklen Kombi-Wagen, bei dem ein vorderer Scheinwerfer defekt gewesen sein soll. Mit einem solchen Auto seien die Maskierten nach der Explosion in der Bankfiliale am frühen Freitagmorgen in Richtung der Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.