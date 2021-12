Gesundheit : Polizeikontrollen: Zwei Shisha-Bars geschlossen

Aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Verordnung sind in Hildesheim zwei Shisha-Bars am Freitagabend vorerst geschlossen worden.

Hildesheim | Es fehlte dort an Test- und Impfnachweisen und Hygienekonzepten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein großer Teil der Gäste und Angestellten hätten keine oder nicht die richtigen Masken getragen, Desinfektionsmittel sei nicht bereitgestellt gewesen. Zudem sollen sich Minderjährige in einer der Bars aufgehalten haben. Einer der Betreiber schloss s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.