Prozesse : Prozess um tödliche Attacke mit Messer: Plädoyers erwartet

Ein Mann in Greifswald attackiert Bekannte mit einem Cuttermesser. Einer stirbt, ein zweiter Mann wird lebensgefährlich verletzt. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter werden nun die Plädoyers erwartet. Auch ein Urteil soll am Donnerstag fallen.

Stralsund | Am Landgericht Stralsund wird am Donnerstag (09.00 Uhr) der Prozess um eine tödliche Cuttermesserattacke auf einer Geburtstagsfeier in Greifswald fortgesetzt. Die Kammer will zunächst noch einen Zeugen hören, dann sollen die Plädoyers beider Seiten gehalten werden. Das Landgericht plant bisher, auch das Urteil noch am Donnerstag zu verkünden. Dem 3...

