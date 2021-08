Unfälle : Radler fährt Touristin in Fußgängerzone um: schwer verletzt

Bei einer unerlaubten Fahrt durch die Fußgängerzone von Stralsund hat ein Radfahrer eine Urlauberin umgefahren und schwer am Kopf verletzt.

Stralsund | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, passierte der Unfall am Nachmittag in der Altstadt. Unfallverursacher war ein 38-jähriger Stralsunder. Der Radler habe die 58-jährige Frau aus Thüringen an einer Straßeneinmündung frontal erfasst, so dass diese stürzte und schwere Kopfverletzungen erlitt. Gegen den unverletzten Radfahrer wird wegen Verdacht...

