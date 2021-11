Kunst : Raubkunst von 1919 zurück: Finnen übergeben Gemälde

Ein Gemäldediebstahl hat sich nach 102 Jahren als Glücksfall für das mecklenburgische Neubrandenburg erwiesen. Ein Sammler erwarb es - und es tauchte in Finnland auf. Nun ist es zurück.

Neubrandenburg | Eine Delegation aus Finnland hat am Samstag ein besonderes Raubkunst-Kapitel der Stadt Neubrandenburg beendet. Der Leiter des Amos Rex in Helsinki, des größten privaten Kunstmuseums in Finnland, Kai Kartio, übergab der Neubrandenburger Kunstsammlung ein 1919 gestohlenes Gemälde. Das Ölbild heißt „Landschaft mit Hirt und Herde“, stammt aus dem 17. J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.