Notfälle : Retter suchen 35 Jahre alten Badegast in Ostsee vor Zingst

In der Ostsee vor der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (Vorpommern-Rügen) wird ein 35 Jahre alter Badegast vermisst.

Zingst | Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, war der Mann trotz starken Windes und Wellenganges am Sonntagabend zum Schwimmen in die Ostsee gegangen. Zeugen hätten beobachtet, wie der Vermisste von Buhnen bei Zingst ins Wasser sprang und alarmierten die Retter. Der Schwimmer soll nach dem Sprung nicht wieder aufgetaucht sein. Erste Rettungsaktionen, au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.