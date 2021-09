Kriminalität : Rostocker Polizei sucht Geldautomaten-Sprenger

Die Polizei in Rostock fahndet nach Geldautomaten-Knackern.

Rostock | Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erläuterte, ereignete sich kurz nach Mitternacht ein Vorfall in der Selbstbedienungsfiliale in der Rostocker Südstadt. Die Täter seien flüchtig. Eine Fahndung habe zunächst keinen Erfolg gebracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Bankautomat beschädigt, die Täter sollen aber nicht an Geld gekommen sein. Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.