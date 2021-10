Wahlen : SPD und Linke setzen Koalitionsverhandlungen fort

SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern haben am Mittwoch in Schwerin ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt.

Schwerin | In der zweiten Verhandlungsrunde soll der Finanzrahmen für die künftige Regierungsarbeit festgelegt werden. Als schwere Hypothek könnten sich dabei die Schulden erweisen, die das Land 2020 zur Abwehr der Corona-Folgen zusätzlich aufgenommen hatte. Von 2022 an sollen jährlich 140 Millionen der 2,8 Milliarden Euro an Corona-Krediten zurückgezahlt werden...

