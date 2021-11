Landtag : SPD will einen neuen Fraktionsvorsitzenden wählen

Die SPD-Fraktion im Schweriner Landtag will am Donnerstag in ihrer Sitzung einen neuen Vorsitzenden wählen.

Schwerin | Der bisherige Fraktionschef Thomas Krüger hatte angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zu kandidieren. Stattdessen stellt sich der Generalsekretär der Landespartei, Julian Barlen, zur Wahl. Krüger und SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatten Barlen gemeinsam vorgeschlagen. Dieser war der Dirigent des ausgesprochen erfolgreichen La...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.