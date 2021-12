Volleyball : SSC Schwerin unterliegt trotz guter Leistung in Stuttgart

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben die Siegesserie des MTV Stuttgart nicht beenden können.

Stuttgart | Das Team von Trainer Felix Koslowski unterlag am Freitagabend beim nunmehr in neun Partien ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter mit 1:3 (15:25, 25:17, 19:25, 22:25) und musste seinerseits nach drei Erfolgen wieder eine Niederlage hinnehmen. In den ersten Minuten des ersten Durchgangs konnte der SSC noch mithalten, musste den MTV dann aber ziehen...

