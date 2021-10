Volleyball : SSC muss sich Dresden beugen und kassiert dritte Niederlage

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben in der Bundesliga ihre dritte Niederlage in Folge kassiert.

Schwerin | In einer umkämpften Partie unterlag die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Freitag dem Dresdner SC mit 0:3 (30:32, 24:26, 24:26). Der Titelverteidiger nutzte nach rund 110 Minuten seinen vierten Matchball und kam nach dem 3:2-Sieg im Supercup zum zweiten Erfolg in Schwerin binnen zwei Wochen. Im ersten Satz hatte der SSC sechs Satzbälle nich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.